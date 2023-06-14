На отсутствие электроэнергии пожаловались жители разных частей Уральска и районов области, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Сегодня, 14 июня, в 15:30 по всему городу отключилось электричество. Об отключении сообщили жители практически всех районов Уральска. Вместе с тем город был отключен и от водоснабжения. В пресс-службе ТОО "Батыс су арнасы" сообщили, что насосы отключились из-за отсутствия электроэнергии.

Между тем, уральцы сообщают о том, что на дорогах города образовались пробки, так как светофоры также перестали функционировать.

За последние 10-15 на отсутствии электроэнергии также пожаловались жители Теректинского, Бокейординского, Жангалинского, Сырымского, Бурлинского и Шынгырлауского районов.

Спустя около 10 минут электричество подключили, но не всем.

- Это не у нас (не на линиях, принадлежащих ТОО «ЗапКазРЭК»). На территории области имеются линии, которые относятся к KEGOC. Сбой произошел у них. Что именно произошло, мы и сами не знаем, сейчас пытаемся выяснить, - пояснил генеральный директор ТОО «ЗапКазРЭК».

По указанным на официальном сайте KEGOC дозвониться не удалось.

KEGOC - компания, выполняющая функции системного оператора и оператора магистральных электрических сетей Казахстана. Также является оператором торговли электроэнергией между Казахстаном и сопредельными странами.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.