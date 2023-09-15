— Каждый гражданин должен проявлять бдительность и для объективной информированности необходимо обращаться либо в отдел, либо в управление строительства местных исполнительных органов, – отметили в прокуратуре региона.

В Атырауской области ведется досудебное расследование в отношении учредителей ТОО «Nazik group» и ТОО «Андорра Констракшн». Их подозревают в незаконном присвоении денег более 30 человек на общую сумму 650 млн тенге, вложенных в долевое строительство жилого дома. Сообщается, что из-за неправомерных действий руководителей строительных фирм, вкладчики даже по истечении двух лет не получили обещанного жилья. Учредителей компаний взяли под стражу с санкции суда.