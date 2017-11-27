Специализированный суд по делам несовершеннолетних рассмотрит вопрос о лишении родительских прав 21-летней мамы, которая оставила ребенка на стройке, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" - В суд подала администрация областного специализированного дома ребенка «Мейірім». Мама и бабушка маленького Алижана встречаются с ним, но только суд определит его дальнейшую судьбу, - сообщила заведующая сектором отдела образования г. Уральска Агиис БЕРЖАНОВА. Мальчик с июня находится в областном специализированном доме ребенка «Мейірім». Медики учреждения отметили, что мальчик здоров и развивается соответственно своему возрасту. - Мама приходит к ребенку, хочет его взять. Думаю, у нее был послеродовой психоз. Сейчас она говорит, что жалеет, что так поступила, - отметила врач областного специализированного дома ребенка «Мейірім» Гульнар СУНДЕТОВА. Напомним, 26 июня около 20.00 в 4 микрорайоне в подвальной яме недостроенного дома сторож нашел плачущего младенца. Мальчик находился в больнице под наблюдением врачей, однако по словам медиков, ребенок абсолютно здоров. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Позже была установлена личность мамы ребенка. Ею оказалась 21-летняя жительница Уральска. Она рассталась со своим молодым человеком и решила отдать ребенка в Дом малютки, однако не нашла его и оставила малыша на стройке. 23 ноября 21-летнюю мать Алижана приговорили к 100 часам общественных работ. Уральский городской суд признал молодую женщину виновной по статье 119 УК РК - «Оставление в опасности». Руслан АЛИМОВ