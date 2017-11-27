Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. - По предварительным данным, водитель автомашины "ВАЗ", не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной "Фольксваген", который двигался навстречу, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. - По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 345 ч.4 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначен ряд экспертиз. Напомним, 26 ноября в 7 часов утра на 68 километре трассы Уральск-Аксай произошло столкновение "ВАЗ 2114" и "Фольксваген". В результате ДТП водитель "ВАЗа" и трое его пассажиров скончались на месте.  