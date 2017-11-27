Тело женщины в реке Урал обнаружили местные рыбаки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  По сообщению пресс-службы ДВД Атырауской области, труп женщины был найден в микрорайоне "Авангард" в районе пешеходного моста в воскресенье, 26 ноября. Погибшей оказалась 39-летняя нянечка детского сада №18 г. Атырау Людмила ЧЕРНЫШЕВА, которую разыскивали родственники с конца октября. По словам полицейских на теле нет признаков насильственной смерти, назначен ряд экспертиз. Напомним, Людмила ЧЕРНЫШЕВА вышла из дома в ночь на 27 октября и больше не вернулась. По словам сестры погибшей, ее сумку полицейские нашли на утро возле пешеходного моста в микрорайоне "Авангард". Ерлан ОМАРОВ