Сельчане активно делятся в соцсетях фотографиями первого снега. По сообщению синоптиков, осадки пришли в Атыраускую область с территории соседней Астраханской области РФ. - Снегопад в Атырау начнется сегодня, 27 ноября, около 4 - 5 часов дня и продлится всю ночь. Температура воздуха ночью составит 2-4 градуса ниже нуля, по области - 2-7 градусов мороза. Снег будет непродолжительным, его покров составит всего 3-5 миллиметров в толщину, - сообщила главный синоптик АФ РГП "Казгидромет" Кулайна МЫРЗАШЕВА. Завтра, 28 ноября, осадки переместятся на территорию Жылыойского района Атырауской области.