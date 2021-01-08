Зима 2020-2021 года выдалась не самой снежной, дни выпадения осадков можно сосчитать по пальцам, но, несмотря на это, от уральцев так и сыплются возмущения и претензии в адрес коммунальщиков. - Вот совсем недавно выпал снег и причем такой обильный, а с утра был настоящий коллапс, мало того, люди не могли выехать со дворов многоэтажных домов, мы застревали на центральных асфальтированных улицах, - отметил житель Уральска Сергей. К тому же совсем недавно на заседании в облакимате замакима ЗКО Тимуржан Шакимов вовсе раскритиковал ДЭП (ТОО "Жаыйк Таза Кала"), отмечая, что они чистят дорогу и тротуары в первую очередь возле акимата для чиновников и совсем не следят за прогнозом погоды, чтобы вовремя начать уборку снега. Корреспонденты "МГ" задали наболевшие вопросы директору ТОО "Жайык Таза Кала" Ринату Нургалиеву. Он рассказал, как они очищают дороги, хватает ли им техники и рабочих, и почему они не убирают снег сразу после выпадения. К слову, Ринат Нургалиев руководит организацией чуть больше года. - Зимний период у нас начался с 1 ноября прошлого года. Наше предприятие работает в двухсменном режиме. В дневную смену на линию выходит по 120-130 единиц техники, в ночную - 110-115 единиц. Всего у нас 156 единиц техники, 56 из них - новая, ее приобрели в 2019-2020 годах. Стоимость одного погрузчика составляет 40 миллионов тенге. Также мы арендуем 20-30 самосвалов. На сегодняшний день в организации работает 750 человек. Заработная плата рабочих в месяц составляет 110-115 тысяч тенге, водители получают 140 тысяч тенге в месяц. Техники у нас хватает и рабочих тоже, - пояснил Ринат Нургалиев. - Раньше мы вывозили снег на 4 полигона, однако сейчас один полигон в районе "Телецентра" закрыли. Это для нас, конечно, не удобно. Если раньше один КамАЗ мог сделать 10 рейсов по вывозу снега в день, то сейчас - наполовину меньше из-за отдаленности других полигонов. Директор ТОО "Жайык Таза Кала" заявил, что у коммунальных предприятий есть своя технология уборки снега. После выпадения снега сначала его посыпают пескосоляной смесью. - В течение трех часов под колесами автомобилей она перемешивается со снегом и только тогда мы на линию выпускаем снегоуборочные машины. Только при таком подходе не будет накатов и гололеда. Это все делается для уральцев, - заверил Ринат Нургалиев. Со слов директора коммунальной службы, по данным 2011 года, протяженность дорог в Уральске составляет 680 километров. - Сами понимаете, что сейчас город значительно расширился, появились новые микрорайоны. У нас нет такого, чтобы мы чистили улицы хаотично, каждый день наши бригады убирают снег по шести отработанным маршрутам. Есть проблема с тротуарами, к примеру, у некоторых ширина всего 0,5 метра, там невозможно пустить технику и сотрудники вручную чистят их. В день поступает по 10-15 заявок через службу "109", мы их отрабатываем, прикладываем фотоотчет - до и после. Мы все успеваем. В наши обязанности входит убирать заезды, но никак не дворы. Уральцы убирают снег из частных дворов и потом звонят нам, чтобы мы его вывезли, а это не входит в наши обязанности. Они могут заключить договор на вывоз снега, в принципе, как и бизнес-объекты. Мы даже заключаем договоры с детскими садами, школами и КСК - таким организациям мы делаем небольшие скидки, - рассказал Ринат Нургалиев. Также директор ТОО "Жаыйк Таза Кала" отметил, что они уже готовы к весеннему периоду. - Уральцы могут нам звонить по номеру телефона 51-75-72 круглые сутки и оставлять заявки на вывоз снега, - сказал он. Стоит отметить, что в эту зиму было вывезено 154 тысячи кубических метров снега. В среднем за сутки с улиц города вывозится 5-6 тысяч кубометров снега.Ринат Нургалиев