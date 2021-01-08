Третий день в Атырау дороги похожи на каток, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители Атырау жалуются на гололед   Жительница Леонора Кузнецова говорит, что в микрорайоне Привокзальный сплошной гололед, пройти, не поскользнувшись, невозможно. По словам женщины, коммунальщики никак не борются со льдом. Тем временем, как рассказали в ТОО "Спецавтобаза", тротуары и дороги стабильно посыпают. - Просто мы в основном солевым реагентом посыпаем. Поэтому не заметно, - отметили в "Спецавтобазе" и  скинули в доказательство фото работы. Жители Атырау жалуются на гололед   Жители Атырау жалуются на гололед Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА