Депутат мажилиса Абзал Куспан обратился к генеральному прокурору РК Берику Асылову с просьбой провести тщательное и всестороннее расследование после прошедших паводков в ЗКО. По его словам, местные власти и правоохранительные органы должны понести ответственность за чрезмерные расходы бюджета на ликвидацию последствий наводнения.

– За годы независимости Казахстана это десятое крупное наводнение в стране. Однако ни одно должностное лицо не понесло наказание за халатное отношение к своим обязанностям и за допущение паводков. Сейчас я говорю об ответственности акимов. Потому что именно акимы выдавали земельные участки в поймах рек, тем самым превращая дачные участки в жилые массивы. Туда же проводились коммуникации, электричество, газоснабжение, а людям разрешали прописки. Всё это допустило не правительство, а именно местные исполнительные органы. А когда дело доходит до возмещения ущерба, то тут всегда все обязательства берет на себя государство, - отметил Абзал Куспан (здесь и далее перевод редакции с казахского языка).

Депутат также подчеркнул, что после прошедших паводков крупный ущерб понесли не только граждане, но и государство, в том числе были и человеческие жертвы. По этой причине Абзал Куспан считает, что проверку необходимо проводить на уровне генеральной прокуратуры. По его словам, застройка жилых домов в поймах рек популярна не только в ЗКО, но и в Атыруской области. Общественники и волонтеры не раз поднимали вопрос об угрозе паводков на берегу реки Жем, где построены жилые дома.

– Специалисты в 2023 году не раз предупреждали, что в ЗКО надвигается угроза сильных наводнений, которые могут повторить историю 2011 года. Однако никаких конкретных мер по предотвращению наводнений предпринято не было. Когда уже угроза была очевидно местный акимат начал паниковать и кричать на всю республику, собирая по стране всю технику и добровольцев. Строили дамбы, говоря, что уровень воды в реке может превысить 10 метров, экстренно эвакуировали людей. Гуманитарная помощь пребыла не только из Казахстана, но и из за рубежа. В итоге, максимальный уровень воды в реке не превысил 864 сантиметров. За эту халатность и понесенные расходы должны понести наказание ответственные чиновники, - заявил Абзал Куспан.

Кроме этого депутат считает, что власти ЗКО не извлекли урок после наводнений 2011 года. Тогда, по его словам, специалисты уже твердили, что нельзя выдавать земли на берегах рек. В этом году затопленными оказались те же самые земли.

– В 2011 году государство построило дом для жителей затопленного района Самал. Но дачные участки не стали возвращать в собственность государства. Теперь государство вновь должно построить дом для жителей затопленных участков? Более того, появились новые жилые дома и даже микрорайоны в местах, где подтопления были очевидны. Например, полностью затопленный микрорайон Нурлы жер. Схема проста, и она десятки лет работает. Предприимчивые люди из числа приближенных к акимату гектарами получают бесплатные земли, делит их на 10 соток и перепродает простому народу. В итоге, сотрудники местных акиматов получают блага от выделенных земель, народ терпит бедствие, а все расходы несёт государство. До каких пор будет работать эта 30-летняя схема? - возмутился депутат.

Он также выразил неуверенность, что эти факты будут объективны расследованы. В качестве примера он привел 700 земельных участков в дачном обществе Венера, выдача которых решением суда была признана незаконной. Доказать незаконность удалось лишь через Верховный суд.

По его словам, прокуратура ЗКО "проявляет беззубость" по отношению к фактам незаконных действий местной исполнительной власти и нарушения ею земельного законодательства и не способна отстоять закон и права населения области.

– Имея на руках неопровержимые факты с доказательствами нарушения закона руководителями госорганов, прокуратура не дает им хода. А если бы люди уже успели построить дома на этих участках? Сейчас эти строения были бы полностью в под водой, а государство должно было бы построить им дома. Прокуроры ЗКО закрывают глаза на такие факты. Ведь в январе этого года я лично вручил им в руки доказательства, но никаких мер предпринято не было. За последние 2-3 года в регионе по земельным делам осудили сотрудников акиматов и даже представителей областной прокуратуры. Последний случай - это задержание главного архитектора Уральска при получении взятки, - заключил депутат.

Абзал Куспан отметил, что такие нарушения встречаются не только в ЗКО. Он считает, что расследованием таких дел должны заниматься на республиканском уровне.

Отметим, что во время паводков ущерб был причинен 1 321 жилому дому. 1 208 домов прошли техническое обследование, в том числе 420 домов признаны непригодными для дальнейшего проживания. Это дома в Каратобинском, Сырымском, Теректинском, Бурлинском районах и районе Байтерек. Затопленными оказались более 15 тысяч дачных участков.