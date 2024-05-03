Трагедия произошла в школе имени Ыбырая Алтынсарина в селе Кумжота, которое находится всего в 11 километрах от областного центра. Это случилось во время уроков, сообщает телеканал ktk.kz. У восьмиклассников должен был быть урок физики, но по какой-то причине их отправили на улицу на физкультуру.

Мать погибшего подростка Мираса считает, что ее сын умер из-за избиения. По ее словам, девятиклассник распускал руки, и после одного из ударов Мирас упал и больше не пришел в сознание.

— Моему сыну было всего 14 лет. Он здоровый был, добрый. В будущем очень хотел стать врачом. Постоянно говорил, что никакие трудности не страшны. Строил планы. Сейчас на нас давят со школы, с работы, чтобы мы молчали, никому ничего не говорили. Но разве так можно?, — рассказывает Раушан Кудасова.

Взрослые выяснили, что старшеклассники в деревне практикуют избиение регулярно. И еще, за день до этого происшествия, другого ученика якобы доставили в больницу с ножевым ранением.

— Дети нам рассказали, что их часто собирают в туалете и бьют. Один стоит, и все, кто там находится, бьют. Для чего это, я не знаю. Почему в этом туалете нет камеры? Почему рядом не было учителей? Завтра там на месте Мираса может оказаться любой ребенок, и даже мой. Кто ответит? — говорит жительница села Лариса Тулаганова.

Между тем, в департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что проверят все факты. Сейчас расследование смерти подростка находится на особом контроле. 15-летнего подозреваемого уже задержали. Также под следствием находятся руководство школы и учителя.

— По факту смерти школьника возбуждено уголовное дело. Подозреваемый несовершеннолетний водворен в изолятор временного содержания. В отношении руководства и преподавательского состава школы также проводится расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Иная информация в интересах следствия не разглашается, — сообщила руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

Только экспертиза сможет показать точную причину смерти восьмиклассника. Результаты обещают обнародовать через месяц. В регионе в прошлом году чиновники заявили, что в школах больше нет уличных туалетов.