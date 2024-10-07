Осужденный на пять лет лишения свободы Мендибек Уалиев по факту взрыва в кафе Rizyq, не согласился с приговором суда и подал апелляцию. Дата слушания апелляции ещё не назначена.
Ранее мы писали, что 8 августа арендатора кафе Rizyq 34-летнего Мендибека Уалиева признали виновным по части 3 статьи 292 УК РК “Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц” и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в предприятиях сроком на три года, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
Кроме того, виновный должен оплатить трем потерпевшим материальный и моральный ущерб, в общей сложности около 20 миллионов тенге.
Напомним, что взрыв в двухэтажном кафе Rizyq на улице Сырыма Датова произошел около 02:00 четвертого января. От хлопка газовоздушной смеси здание кафе обрушилось и начался пожар. В огне погибли три человека и еще шесть получили сильные ожоги.
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