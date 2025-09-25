Этот запуск ознаменовал смелую эволюцию Cерии Xiaomi T.

Xiaomi представила свою новую флагманскую линейку — Cерию Xiaomi 15T, в которую вошли Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro. Этот запуск ознаменовал смелую эволюцию Cерии Xiaomi T: от флагманской фотографии и передовых технологий, созданных для современных трендсеттеров, к передовым мобильным технологиям, совершенному качеству съемки и утончённому дизайну.

Превосходная оптика для изображений нового уровня





Созданная для безупречного качества изображения, Серия Xiaomi 15T оснащена передовой тройной камерой, разработанной совместно с Leica: основная, сверхширокоугольная и телефото камера у Xiaomi 15T, а также основная, сверхширокоугольная и профессиональная телефото камера Leica 5x у Xiaomi 15T Pro. Обе системы камер обеспечивают впечатляющие результаты в самых разных сценариях. Для гибкой композиции Xiaomi 15T Pro и Xiaomi 15T предлагают выбор нескольких фокусных расстояний. Xiaomi 15T Pro охватывает диапазон от 15 до 230 мм, а Xiaomi 15T — от 15 до 92 мм с тремя основными камерами, позволяя снимать как широкие панорамы, так и мельчайшие детали с высокой точностью.

Основная камера Серии Xiaomi 15T с разрешением 50 Мп оснащена оптическим объективом Leica Summilux, обеспечивающим превосходную детализацию с диафрагмой ƒ/1.7 в базовой версии и ƒ/1.62 в модели Pro. Камера позволяет получать не только детализированные снимки, но и насыщенные цвета с высоким контрастом даже в условиях низкой освещённости. В Xiaomi 15T Pro возможности расширены за счёт высокотехнологичного датчика изображения Light Fusion 900 с динамическим диапазоном 13,5 EV, что значительно повышает четкость и точность передачи тонов.

Впервые в Серии Xiaomi T представлена профессиональная телефото камера Leica 5x: Xiaomi 15T Pro обеспечивает 5-кратный оптический зум, 10-кратный зум оптического уровня и до 20-кратного Ultra Zoom, что делает его идеальным выбором для самых разных сцен — от широких пейзажей до детализированных кадров. При этом обе модели оснащены 32-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи и видеозвонков.

Наряду с передовым аппаратным обеспечением камер в Серии работает Xiaomi AISP 2.0 — вычислительная платформа нового поколения для мобильной фотографии. Благодаря таким технологиям, как PortraitLM 2.0 и ColorLM 2.0, Xiaomi AISP 2.0 улучшает снимки, повышая глубину передачи, динамический диапазон и точность цветопередачи. В результате фотографии на обеих моделях выглядят более естественными и живыми, практически не требуя дополнительной обработки.

Эта технология особенно полезна для режима Master Portrait, который развивает портретные возможности предыдущего поколения и добавляет новые боке-эффекты для фонового освещения, такие как Wide и Bubbles, а также позволяет пользователям индивидуально регулировать эффект диафрагмы и фокусное расстояние. Для съёмки спонтанных моментов предусмотрен режим уличной фотографии Leica, обеспечивающий быстрый доступ к камере прямо с экрана блокировки. Пользователям доступны культовые фокусные расстояния 28 мм, 35 мм, 50 мм и 75 мм, а в модели Xiaomi 15T Pro эксклюзивно добавлено 135 мм для съёмки крупных планов.

Что касается видеосъемки, Серия Xiaomi 15T предлагает возможности профессионального уровня для создателей контента. Обе модели поддерживают запись в 4K 30 к/с с HDR10+ на всех фокусных расстояниях, обеспечивая одинаковую яркость и контрастность независимо от используемого объектива. При этом Xiaomi 15T Pro выходит за привычные рамки, предлагая поддержку 4K 120 к/с на основной камере, что позволяет создавать кинематографичные ролики с точным контролем кадров. Для постобработки предусмотрена запись в 4K 60 к/с 10-bit Log с возможностью применения LUT, обеспечивая широкую гибкость в редактировании.

От фотографии до видеосъёмки, система камер Серии Xiaomi 15T представляет собой полноценное решение для пользователей, которым важны простое управление и впечатляющий результат — будь то съёмка спонтанных моментов или создание тщательно продуманных сюжетов.

Прорывные возможности подключения в сочетании с новой операционной системой





Помимо возможностей съемки, Серия Xiaomi 15T делает шаг вперед в сфере мобильной связи, переосмысливая, как пользователи остаются на связи в самых разных условиях. В основе этой инновации — Xiaomi Astral Communication, набор передовых технологий, среди которых мировая премьера функции Xiaomi Offline Communication в Серии Xiaomi 15T. Она позволяет осуществлять прямую голосовую связь между устройствами Серии Xiaomi 15T на расстоянии до 1,9 км для Xiaomi 15T Pro и до 1,3 км для Xiaomi 15T — даже без сотовой сети или Wi-Fi. Эта возможность идеально подходит для открытых пространств, таких как джунгли, пустыни или удалённые туристические маршруты, обеспечивая дополнительный уровень надёжности там, где традиционные сети недоступны.

Для стабильного и адаптивного подключения в самых разных условиях Xiaomi Astral Communication включает модуль Xiaomi Surge T1S Tuner, который гибко использует сигналы GPS, Wi-Fi, Bluetooth и сотовые сети. Он работает в связке с системой Super Antenna Array, оснащённой высокопроизводительной антенной для улучшения качества связи и функцией интеллектуального переключения AI Smart Antenna Switching для максимизации сигнала. Благодаря этому пользователи могут быть уверены в надёжном и устойчивом подключении — будь то потоковое воспроизведение, навигация или мобильные игры.

Помимо технологий связи, Серия Xiaomi 15T получит и новейшее программное обеспечение — Xiaomi HyperOS 3. Эта система, впервые представленная на глобальном уровне именно в Серии Xiaomi 15T, обеспечивает новый уровень пользовательского опыта благодаря улучшенной многозадачности, более быстрой загрузке приложений и обновлённым элементам интерфейса, включая экран блокировки, обои, иконки, виджеты и совершенно новый дизайн уведомлений. Кроме того, встроенный на системном уровне интеллект Xiaomi HyperAI и расширенные возможности межустройственной интеграции повышают продуктивность, позволяя пользователям легко обмениваться контентом и синхронизировать его между устройствами.

Больше, ярче и еще более захватывающий дисплей





В дополнение к мощному оборудованию и возможностям подключения Серия Xiaomi 15T получила самый крупный дисплей среди смартфонов Xiaomi — яркий и чёткий экран диагональю 6,83 дюйма. Он создан для того, чтобы вывести на новый уровень создание контента, чтение и развлечения, обеспечивая по-настоящему захватывающий визуальный опыт. Благодаря пиковому уровню яркости до 3200 нит изображение остаётся чётким даже при ярком освещении, сохраняя отличную видимость в любых условиях. Разрешение 1.5K позволяет передавать сцены с исключительной насыщенностью и точностью тонов, оживляя фотографии, видео и графику в мельчайших деталях.

Xiaomi 15T Pro выводит визуальное восприятие на новый уровень благодаря сверхузким рамкам толщиной всего 1,5 мм со всех четырёх сторон, реализованным с помощью технологии LIPO. Эти рамки на 27% тоньше по сравнению с предыдущим поколением, что обеспечивает по-настоящему безграничный экранный опыт и создаёт ощущение большего дисплея без увеличения размеров устройства. Кроме того, дисплей Xiaomi 15T Pro поддерживает ультраплавную частоту обновления до 144 Гц, обеспечивая максимально плавную прокрутку и быструю, отзывчивую работу интерфейса. Для комфортного и длительного использования смартфон оснащён системой DC Dimming на полной яркости и передовыми технологиями защиты зрения.

В свою очередь, Xiaomi 15T поддерживает плавную частоту обновления до 120 Гц, обеспечивая мягкую и отзывчивую прокрутку. Для дополнительной заботы о зрении дисплей оснащён ШИМ-диммированием с частотой 3840 Гц, что эффективно снижает мерцание экрана и делает его более комфортным для длительного использования, особенно при чтении ночью или в условиях низкой освещённости.

Мощность, объединенная с выносливостью





Мощный дисплей требует столь же производительной начинки — и Серия Xiaomi 15T обеспечивает высокую производительность вместе с эффективным охлаждением, отвечая потребностям современных пользователей. Оба смартфона, Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro, оснащены аккумулятором ёмкостью 5500 мА·ч, обеспечивающим долгую работу при тонком корпусе. Xiaomi 15T Pro поддерживает гибкие сценарии зарядки: 90 Вт проводной HyperCharge и 50 Вт беспроводной HyperCharge, в то время как Xiaomi 15T предлагает 67 Вт HyperCharge, позволяя быстро восполнять заряд без долгого ожидания. Кроме того, аккумулятор создан для долгого срока службы — он сохраняет до 80% ёмкости даже после 1600 циклов зарядки. При полностью разряженной батарее смартфон включается менее чем за четыре секунды после подключения к зарядному устройству.

Xiaomi 15T Pro работает на чипсете MediaTek Dimensity 9400+, созданном по 3-нм техпроцессу, тогда как Xiaomi 15T оснащён процессором MediaTek Dimensity 8400-Ultra. Оба чипсета обеспечивают рост производительности CPU и GPU по сравнению с предыдущим поколением, гарантируя плавную работу в самых разных сценариях.

Н наряду с высокой производительностью важнейшую роль играет эффективная система охлаждения, обеспечивающая комфорт даже при длительном использовании. В Серии Xiaomi 15T эту задачу решает система Xiaomi 3D IceLoop. В отличие от традиционных пассивных систем охлаждения, которые медленно выводят тепло от внутренних компонентов к поверхности устройства, Xiaomi 3D IceLoop эффективно разделяет пар и жидкость и оснащена специально разработанным 3D-выступом для процессора. Такое решение позволяет направлять тепло от ключевых источников, включая SoC, и равномерно распределять его по поверхности смартфона. Благодаря этому пользователи получают устойчиво высокую производительность и комфортное использование даже при ресурсоемких задачах.

Флагманский дизайн и надежность





Вся эта передовая производительность заключена в изысканный премиальный дизайн, отражающий стремление Xiaomi к элегантности, надежности и удобству использования. Задняя панель и крышка аккумулятора из цельного стекловолокна образуют цельный корпус, а плоская рамка соответствует современным принципам дизайна. Легко скругленные грани придают устройству более утонченный вид и обеспечивают удобный хват.

Серия Xiaomi 15T отличается не только премиальным внешним видом и ощущениями от использования, но и повышенной надежностью, дарящей дополнительное спокойствие. Это начинается с дисплея, защищенного стеклом Corning® Gorilla® Glass 7i, которое обладает вдвое большей стойкостью к царапинам по сравнению с предыдущим поколением, и дополняется прочной задней панелью из стекловолокна, сочетающей стиль и долговечность. Обе модели получили улучшенную защиту и теперь выдерживают погружение в пресную воду на глубину до 3 метров, соответствуя стандарту IP68 по водо- и пылестойкости.

Отличительной особенностью модели Xiaomi 15T Pro является корпус из прочного алюминиевого сплава 6M13, обеспечивающий повышенную защиту при падениях и высокую структурную надежность. Доступные цветовые варианты включают чёрный, серый и роскошный оттенок Мокко золото, созданный для пользователей, ценящих утонченные детали и надёжность. В то же время Xiaomi 15T будет представлен в чёрном и сером цветах, а также в цвете Розовое Золото, оттенке, созданном для тех, кто ценит модный самовыраженный стиль и сдержанную элегантность.

Цена и наличие¹⁴

Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro уже доступны к покупке в Казахстане. Для того, чтобы избежать проблем с верификацией смартфона, покупать устройства лучше в сертифицированных магазинах. Например, смартфоны Xiaomi на сайте mi.com, в Xiaomi Official Store на kaspi.kz, в авторизованном Xiaomi Authorized Store и фирменном магазине Xiaomi Store Aport Mall East. Также смартфоны доступны у официальных партнеров.

Xiaomi 15T Pro

Доступен в трёх цветовых вариантах: Черный, Серый и Мокко золото.

12+512 - 389.990 тенге

12+1024 - 429.990 тенге

Xiaomi 15T

Xiaomi 15T доступен в трёх цветовых вариантах: Черный, Серый и Розовое золото.

12+256 - 249.990 тенге

12+512 - 289.990 тенге

Фактическая стоимость может отличаться в зависимости от региона.

Верификация

Компания Xiaomi напоминает об изменениях в правилах регистрации абонентских устройств сотовой связи, которые вступили в силу 24 марта. Согласно им, все смартфоны, “въезжающие” на территорию страны, должны пройти процедуру верификации. По итогам верификации мобильные устройства попадают в “белый” (успешно верифицированные устройства, которые зарегистрированы без ограничений), “серый” (временно допущенные устройства, владельцы которых должны подтвердить законность их ввоза в течение 30 дней) или “черный” (нелегально ввезенные, поддельные или украденные устройства, которые будут заблокированы) список.