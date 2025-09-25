В комитете сообщили, что данный факт изложен некорректно и не отражает реальной действительности.

Комитет госдоходов разъяснил ситуацию с БПЛА и опроверг публикации в российских СМИ. Так, по информации ведомства, в ряде российских СМИ 22 сентября была опубликована новость о задержании российскими таможенными органами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при ввозе из Казахстана, и «данный факт изложен некорректно и не отражает реальной действительности».

— На самом деле указанные БПЛА задержаны еще 13 июня 2025 года на автомобильном пункте пропуска «Жайсан» сотрудниками Пограничной службы КНБ РК при попытке ввоза из Российской Федерации без необходимых документов. В установленном порядке груз передан работникам органов госдоходов для применения мер экспортного контроля. Направлен запрос в уполномоченный орган, который подтвердил, что БПЛА относятся к специфическим товарам, подлежащим разрешительному порядку ввоза. В связи с этим, материалы направлены в суд, который признал владельца груза виновным согласно КоАП РК и наложил административный штраф, - говорится в сообщении комитета госдоходов.

После завершения всех предусмотренных процедур, груз был возвращен владельцу с обязательством вывоза обратно в страну отправления, то есть в Россию.

— 15 сентября 2025 года указанный товар выдворен в Российскую Федерацию, о чем сопредельная сторона соответствующим образом уведомлена согласно действующему двустороннему порядку. Комитет государственных доходов в полном объёме реализовал предусмотренные законодательством процедуры экспортного контроля, - сообщили в ведомстве.

Напомним, 22 сентября таможенная служба РФ сообщила о задержании партии БПЛА из Казахстана. По данным российской стороны, 34 беспилотных летательных аппарата в разобранном виде и один квадрокоптер (DJI Mavic) с пультом дистанционного управления обнаружили самарские таможенники при проверке «Газели», которая направлялась в Башкортостан. Автомобиль прибыл из Казахстана и был остановлен сотрудниками мобильной группы недалеко от МАПП Сагарчин.