Фото из архива "МГ" В пресс-службе главной военной прокуратуры сообщили о возбуждении восьми уголовных дел. Досудебное расследование начали в Алматинском, Конаевском, Сарыозекском и Талдыкорганском гарнизонах по признакам хищения вещевого имущества и средств индивидуальной защиты на сумму около 825 млн тенге. Расследование ведут специальные прокуроры главной военной прокуратуры.