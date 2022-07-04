Теперь он будет составлять 34 тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Нужно отметить, что до недавнего времени размер эксплуатационных расходов на содержание домов в Аксае составлял от 20 до 25 тенге за один квадратный метр полезной площади. Поскольку с внесением поправок в Закон РК «О жилищных отношениях», минимальный тариф для объектов кондоминиума с 2020 года утверждает местный представительный орган (маслихат), в ноябре 2021 года решением Бурлинского районного маслихата был увеличен минимальный тариф. Он составил 33,8 тенге. Но так как был конец года, к тому же, стоял вопрос о ликвидации КСК, тариф не был введён в действие.
- Конец 2021 года и начало этого года прошли в ожидании ликвидации кооперативов. Предполагалось, что новый тариф станет минимальным для новых ОСИ и ПТ. Но так как срок перехода на новые формы  управления объектами кондоминиума продлили до первого июля 2023 года, а КСК также является формой управления объектов кондоминиума, мы ввели в действие новый тариф, - рассказали председатели аксайских КСК.
К слову, на сегодня в Аксае создано порядка 10 ОСИ.