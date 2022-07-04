Решение по развитию ЛРТ в Алматы примут до октября
Об этом сказал аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с членами общественного совета, депутатами маслихата и представителями экспертного сообщества, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото F. Muhammad с Pixabay
По словам градоначальника, городской автопарк до 2030 года обновят за счёт покупки 1000 новых автобусов и троллейбусов. Также «внедрят новую тарифную политику».
До 2025 года завершится пробивка девяти внутренних улиц и дорог с выходом на БАКАД, откроется станция метро «Калкаман».
- Реализация предложенных инициатив позволит к 2025 году увеличить ежедневное количество поездок на общественном транспорте с 1,4 млн до 1,7 млн и к 2030 году до 2,3 млн за счёт обеспечения транспортной связанности Алматы и агломерации, - отметил Досаев.
В 2030 году в Алматы намерены построить три новые станции метро в западном направлении и подготовить предложения по развитию метро в северном направлении до вокзала Алматы-1. До октября этого года власти примут решение по развитию легкорельсового транспорта по улице Толе би (который планировали запустить ещё в 2021 году).
- Мы намерены активно поддерживать велотранспорт, поэтому на базе ежегодного финансирования начиная со следующего года увеличим протяжённость велодорожек до 60 километров в 2025 году и до 125 километров в 2030 году, с ежегодным финансированием, - заключил аким.
Ранее сообщалось, что 10 километров велодорожек проложат в Алматы в 2022 году.
