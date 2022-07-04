Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе агентства по защите и развитию конкуренции сообщили, что в отношении Атырауского университета имени Халела Досмухамедова начато расследование из-за монопольно высоких цен. Вуз занимает доминирующее положение на рынке с долей более 70%. При этом стоимость обучения по отдельным специальностям на 35-60% выше, чем по аналогичным специальностям в Атырауском инженерно-гуманитарном институте и Атырауском университете нефти и газа имени Сафи Утебаева. Например, дороже цены на программы «стандартизация, метрология и сертификация», «вычислительная техника и программное обеспечение» и «информационные системы».