По данным «Казгидромета», пятого июля на севере и востоке ЗКО ожидаются гроза, град и сильный ветер. Гроза и сильный ветер ожидаются в ЗКО На большей части страны сохранится неустойчивая погода - пройдут дожди.
  • В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +20..+22, ночью похолодает до +12..+14. Ветер северный до 20 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +24..+26 градусов, ночью +14..+16 градусов. Ветер северо-западный до 18 метров в секунду.
  • В Актобе - дождь. Днём ожидается до +17..+19 градусов. Ночью похолодает до +11..+13 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +24..+26 градусов, ночью опустятся до +18..+20 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
