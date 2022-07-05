- Тушение усложнял ветер, достигающий до 10 метров в секунду. Огонь мгновенно распространялся от одного деревянного дома к другому. Причина пожара устанавливается, - рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Кадр видео Дарын Нұрсапар в Facebook Пожар начался в 23:20 четвёртого июля на одной из баз отдыха. Из-за сильного ветра огнём молниеносно охватило дом отдыха и соседнюю базу.Ликвидировать пожар удалось уже в 5:40 пятого июля. Предварительная площадь горения составила три тысячи квадратных метров. От огня пострадали четыре базы отдыха. За медицинской помощью обратились семь человек, но после осмотра и оказания первой помощи в госпитализации не нуждались.