- Строительство дороги ведёт подрядная организация «Атырауинжстрой». По словам специалистов городского жилищно-коммунального хозяйства, в ходе реконструкции полностью снимут нижние слои асфальта. Также в рамках проекта предусмотрена пешеходная дорожка, 15 автобусных остановок и установка современных уличных светильников, - рассказали в пресс-службе акимата города.

Иллюстративное фото из архива "МГ" С восьми часов утра пятого июля перекрыта трасса Атырау - Индер в связи с реконструкцией от дороги до населённого пункта Томарлы.Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.