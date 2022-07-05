Санврач попросил казахстанцев при путешествии обращать внимание на эпидситуацию в странах
Заболеваемость растёт в 130 странах мира, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова обратилась к казахстанцам в Facebook. Заболеваемость коронавирусом в мире выросла почти на треть. Число инфицированных растёт на Мальдивах, в Армении, Польше, Италии, Греции, Франции, Индии, ОАЭ и России.
- Вместе с тем поток авиапассажиров, прибывающих в Казахстан, увеличился до 10 тысяч в сутки. Среди заболевших в июне 4.3% составляют больные, прибывшие из-за рубежа. Наибольшее число заболевших прибыло из КНР, Турции, ОАЭ, Узбекистана, России и Канады. В связи с этим, я прошу граждан при выезде за границу обращать внимание на эпидемиологическую ситуацию в пункте назначения, - написала Есмагамбетова.
Чтобы не заболеть COVID-19, находясь на отдыхе, необходимо:
получить полный курс вакцинации или ревакцинации;
избегать контакта с больными людьми;
как можно чаще мыть руки с мылом, чаще использовать антисептики и по возможности соблюдать социальную дистанцию, в местах массового скопления населения, в самолёте надевать маску;
больше времени проводить на открытом воздухе;
закрывать нос и рот во время кашля и чихания, используя одноразовые салфетки;
не трогать грязными руками глаза, нос и рот;
избегать посещения мест скопления людей в закрытых помещениях.
Число инфицированных коронавирусом растёт в Казахстане. В начале июня сообщалось, что вариант коронавируса «Стелс-Омикрон» выявили в 93,8% проб и это может влиять на скорость распространения вируса. С четвёртого июля Алматы перешёл в «жёлтую» зону по по темпам распространения коронавируса. Все остальные регионы находятся в «зелёной» зоне.
