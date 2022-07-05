– На сегодня для оказания хирургической помощи для сельского населения организовываются выездные бригады из специалистов областных клиник. Бригада выезжала в Каратобинский, Жанибекский, Жангалинский, Бокейординский районы. На данный момент проходят обучение в ЗКМУ имени М.Оспанова в Актобе, КазНМУ имени С.Асфендиярова в Алматы 14 резидентов, из них четыре хирурга и пять анестезиологов. Хочется отметить, что вопрос обеспечения кадрами районных больниц стоит на особом контроле, прошу районных акимов помочь привлечь кадров в сельские местности и предоставлять им жильё и выдавать единовременные выплаты, - отметил Арман Калибеков.

– Врачи должны практиковаться, поэтому в сёлах необходимо проводить несложные операции. Если у врача не будет практики, то, конечно, никакого интереса работать у него не будет, хоть какая бы зарплата у него не была. Через ФОМС необходимо обеспечить финансирование и закупить оборудование. Акимы районов должны пересмотреть социальную поддержку наших врачей, какие меры можно предпринимать, - сказал Гали Искалиев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В ЗКО работают 1 716 врачей и 6 576 средних медицинских работников. Как рассказал руководитель управления здравоохранения области Арман Калибеков, в регионе ощущается дефицит медицинских кадров. Так, в трёх районах отсутствуют хирурги -. Ещё в пяти районных больницах нет анестезиологов-реаниматологов, а именно вПо словам главы управления, ежегодно выделяются гранты из местного бюджета на обучение абитуриентов в медицинских университетах. На сегодня за счёт казны обучаются 169 студентов. В 2021 году из средств местного бюджета выделены гранты на обучение в резидентуре 15 специалистам и 50 грантов на обучение в медицинских университетах, в 2022 году планируют выделить 60 грантов на обучение абитуриентов. Кроме этого, в апреле 2022 года на базе областной многопрофильной больницы открыт филиал Западно-Казахстанского медицинского университета имени М. Оспанова, где будут обучаться и проходить практику резиденты (выпускники интернатуры) по 13 направлениям. Сейчас повышают квалификацию 39 специалистов. Из средств республиканского бюджета для нашей области выделено 82 гранта на резидентуру по 26 профилям. Аким области Гали Искалиев подчеркнул, что ежегодно выделяются гранты на обучение, но до 2024 года в области всё же сохранится дефицит кадров.Также глава региона обратился к предпринимателям и отметил, что можно было бы построить медицинские центры, а государство окажет в этом поддержку.