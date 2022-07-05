Технику он передал через кондуктора, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Новая система оплаты проезда в уральских автобусах. Как это будет работать 29 июня из салона автобуса №22 женщина украла валидатор для оплаты проезда. Кондуктор оставила его на сиденье, а наблюдавшая за этим пассажирка забрала технику. Момент кражи запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в салоне автобуса. Администрация автопарка попросила женщину вернуть валидатор, в противном случае пригрозили заявлением в полицию. Как выяснилось, сегодня, пятого июля, валидатор всё же вернули. Как сообщил заместитель генерального директора «Западно-Казахстанского автобусного парка» Данияр Мухтаров, к кондуктору подошёл дедушка, извинился и вернул технику.