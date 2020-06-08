Уже при входе в ясли-сад создается ощущение, будто попал в настоящую сказку. Стены комнат, фойе, коридоров и лестничных проемов оформлены яркими и тематическими картинками. В комнатах мягкие ковры, а в коридорах на полу разноцветные дорожки с изображением любимой игры мальчишек и девчонок – классики, как говорится, можно и играть, и цифры запоминать.Просторные игровые комнаты и комнаты для занятий оснащены яркой и красочной наглядностями, комфортной детской мебелью и большим разнообразием игрушек.В спальных комнатах удобные и очень уютные кроватки, так что здесь вашим малышам во время тихого часа приснятся самые сладкие сны. Здесь также предусмотрено четырехразовое сбалансированное и разнообразное питание.В детском саде «Айлин» работают высококвалифицированные воспитатели и опытные нянечки. Заботясь об интеллектуальном развитии малышей, специалисты обучают их математике, письму, чтению и трем языкам: казахскому, русскому и английскому. Кроме учебных занятий с детьми проводятся занятия физической культурой и совершаются прогулки на свежем воздухе.Здесь также заботятся и об эстетическом и творческом развитии ребят. В садике имеются хореографическая студия, комната для занятий шашками и шахматами, компьютерный класс и ИЗО-студия.- В нашем детском саду очень много методических разработок наших воспитателей, благодаря которым у детей лучше развивается мышление, внимание, память, творческая активность и речь. Мы стараемся, чтобы каждый ребенок развивался как индивидуальная личность, раскрывая не только свои способности, но и таланты, - рассказала методист ясли-сада «Айлин» Валентина Курманова. - Кроме того, мы планируем в этом году открыть нулевые классы с русским и казахским языками обучения в соответствии с госстандартами дошкольной учебной программы.Помимо прочего в детском саде «Айлин» имеются логопедический класс, кабинет психолога и сенсорная комната с яркими мягкими игрушками, которая служит для снятия психоэмоционального напряжения у ребенка.В садике идеальная чистота кругом: тщательно проводится влажная уборка и проветривание. Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку в городе, ежедневно в каждом помещении проводится кварцевание. А за здоровьем малышей следит медработник с большим профессиональным опытом. В садике также имеется соляная шахта для профилактики простудных заболеваний.Еще одной радостной новостью спешит порадовать родителей детский сад «Айлин». Особенно этому обрадуются мамы и папы младшеклассников. Этим летом при садике открывается летний лагерь, и ребята здесь, в кругу своих сверстников и опытных воспитателей, могут интересно и насыщенно проводить свои летние каникулы.Это уже шестой, причем очень большой ясли-сад «Айлин» в нашем городе, и следует отметить, что все детские сады «Айлин» славятся уютной обстановкой для пребывания детей, а также профессиональным и опытным отношением воспитателей и нянечек к малышам. Садик работает с 8.30 до 18.30, кроме субботы и воскресенья.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.