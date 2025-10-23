Заместитель прокурора ЗКО Азамат Кустанов сообщил, что рост детского суицида в области составил 27%. Область занимает лидирующие позиции по республике. По его словам, одна из причин детского суицида —это халатность ответственных лиц.

— Вопиющим примером является школа (в Акжайыкском районе), где этим летом подросток указал в анкете о намерении суицида, при этом психолог школы не довела информацию до руководства школы и оставила ребенка один на один с данной проблемой. Как итог — самоубийство несовершеннолетнего. Теперь в отношении психолога, директора школы и его заместителя начато досудебное расследование. Считаю, что здесь ответственность должна быть возложена не только на сотрудников конкретных школ, но и на руководство управления образования, — сказал заместитель главного прокурора области.