Марат АХМЕТГАЛИЕВ находился под стражей, а Айбек СЕРДЕНОВ ждал приговора, находясь под подпиской о невыезде. На оглашении приговора присутствовали и действующие полицейские. Приговором суда АХМЕТГАЛИЕВ был признан виновным в совершении преступлений по статьям 366 часть 3 УК РК - "Получение взятки" и 362 часть 4 - "Превышение должностных полномочий с применением насилия". Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем. Айбека СЕРДЕНОВА приговорили к штрафу в 70 тысяч тенге. Осужденные лишены специальных званий сержантов полиции, а также они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. - В период с 28 апреля по 2 мая 2017 года Марат Ахметгалиев и Айбек Серденов несли службу в районе центрального рынка. При этом брали с водителей взятки за несоставление административных протоколов от 1 до 2 тысяч тенге. Ахметгалиев доставил в опорный пункт полиции потерпевшего Демеуова. Данный факт подтвержден материалами уголовного дела. Потерпевший обратился в тот же день в травмпункт. У него диагностировали ушиб грудной клетки. Совершение преступления было зафиксировано сотрудниками антикоррупционной службы в ходе проведения негласных следственных действий, - заявил судья Уральского городского суда Аскар ИСМАЙЛОВ. Стоит отметить, что летом этого года за совершение аналогичного преступления были осуждены патрульные управления внутренних дел Уральска Айбек БЕКЕТОВ и Адиль СЕРИКОВ. После вынесения приговора с улиц Уральска исчезли стационарные полицейские будки, в которых водители передавали деньги сотрудникам органов внутренних дел.