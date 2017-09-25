Об этом Алтай КУЛЬГИНОВ заявил 21 сентября на совещании в Областном казахском драматическом театре, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" - Только 500 километров дорог строится в этом году в ЗКО, на границе с Российской Федерацией 104 километра по программе "Нурлы жол", - сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ. - В отдаленных центрах дороги строим. В областном центре в этом году выделено рекордное количество средств - 8 миллиардов тенге. По словам главы региона, в этом году в Уральске строится и ремонтируется более 70 километров дорог. - 2-3 года в таком темпе и мы сломаем стереотип, что Уральск ассоциируется с плохими дорогами. Уральск будет ассоциироваться с лучшими дорогами. Для этого надо нам трудиться, - заявил аким ЗКО. Напомним, в этом году в Уральске деповской путепровод был закрыт на реконструкцию 1 марта, срок сдачи его намечен на 2019 год. Всего на реконструкцию моста было выделено 2,3 млрд тенге.  Кроме того, в областном центре ремонт проходит на 67 улицах. В настоящее время на ремонт закрыты дороги по улицам Азербайджанская, Жангир хана, Абулхаир хана, Фрунзе, в скором времени закроют ул. Гагарина.