В Уральске водители неохотно пропускают скорую помощь
На отсутствие водительской культуры пожаловались фельдшеры станции скорой помощи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 25 сентября, сотрудники МПС ДВД ЗКО совместно со станцией скорой помощи проверили, пропускают ли водители спецмашины.
Суть акции заключалась в том, что карета скорой помощи ездила по магистральным улицам города с сиреной и проблесковыми маячками.
Так, на светофоре на перекрестке улиц Сырыма Датова и Абулхаир хана спецмашину не пропустил автомобиль "Ауди", который имел возможность со второго ряда перестроиться в первый и пропустить скорую.
Когда водителя иномарки экипаж дорожной полиции попросил прижаться к обочине, он без проблем перестроился в первый ряд и съехал на обочину, однако факт нарушения правил ПДД водитель отрицал.
- Мне надо было ехать прямо на перекрестке, а с первой полосы этого сделать никак нельзя. Нарушения здесь нет, - пояснил водитель "Ауди" Адильжан ЖУБАНОВ.
По словам и. о. заместителя начальника МПС ДВД ЗКО Манарбека НАЖИЕВА, по сравнению с прошлыми годами, культура водителей стала значительно лучше.
- Сегодня мы проехали по улице Шолохова, Сырыма Датова, ездили по объездной дороге, которая соединяет поселок Зачаганск и Деркул. За все время лишь один автомобиль не пропустил скорую помощь. По данному факту мы разберемся, - пояснил Манарбек НАЖИЕВ. - Отмечу, что если данный факт подтвердится, на водителя будет составлен административный потокол согласно статье 598 КоАП РК и ему будет назначен штраф в размере 7 МРП.
Старший фельдшер станции скорой помощи Сара КАБДУШЕВА рассказала, что в основном водители не пропускают спецмашину, даже если она едет с сиреной.
- Чаще всего водители игнорируют сигналы сирены и не перестраиваются в другие ряды. А ведь у нас есть пациенты, которых мы должны доставить в определенное время в больницу. Было бы хорошо, если бы сотрудники полиции почаще сопровождали наши машины, тогда бы мы никогда не опаздывали, - заявила старший фельдшер.
VNqy4JgWinU
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!