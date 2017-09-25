Сегодня, 25 сентября, сотрудники МПС ДВД ЗКО совместно со станцией скорой помощи проверили, пропускают ли водители спецмашины. Суть акции заключалась в том, что карета скорой помощи ездила по магистральным улицам города с сиреной и проблесковыми маячками. Так, на светофоре на перекрестке улиц Сырыма Датова и Абулхаир хана спецмашину не пропустил автомобиль "Ауди", который имел возможность со второго ряда перестроиться в первый и пропустить скорую. Когда водителя иномарки экипаж дорожной полиции попросил прижаться к обочине, он без проблем перестроился в первый ряд и съехал на обочину, однако факт нарушения правил ПДД водитель отрицал. - Мне надо было ехать прямо на перекрестке, а с первой полосы этого сделать никак нельзя. Нарушения здесь нет, - пояснил водитель "Ауди" Адильжан ЖУБАНОВ. По словам и. о. заместителя начальника МПС ДВД ЗКО Манарбека НАЖИЕВА, по сравнению с прошлыми годами, культура водителей стала значительно лучше. - Сегодня мы проехали по улице Шолохова, Сырыма Датова, ездили по объездной дороге, которая соединяет поселок Зачаганск и Деркул. За все время лишь один автомобиль не пропустил скорую помощь. По данному факту мы разберемся, - пояснил Манарбек НАЖИЕВ. - Отмечу, что если данный факт подтвердится, на водителя будет составлен административный потокол согласно статье 598 КоАП РК и ему будет назначен штраф в размере 7 МРП. Старший фельдшер станции скорой помощи Сара КАБДУШЕВА рассказала, что в основном водители не пропускают спецмашину, даже если она едет с сиреной. - Чаще всего водители игнорируют сигналы сирены и не перестраиваются в другие ряды. А ведь у нас есть пациенты, которых мы должны доставить в определенное время в больницу. Было бы хорошо, если бы сотрудники полиции почаще сопровождали наши машины, тогда бы мы никогда не опаздывали, - заявила старший фельдшер.