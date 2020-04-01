Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в антикоррупционной службе ЗКО, главный специалист ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Казталовского района ЗКО» Гизатуллин подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями, халатности и получении взятки в общей сумме 390 тысяч тенге от глав крестьянских хозяйств. За эту сумму он обещал оказать содействие получении в 2018 году субсидий крестьянскими хозяйствами района, по возмещению затрат на создание инфраструктуры обводнения пастбищ и обеспечения водой животноводческих хозяйств. - Гизатуллин в период с 2018 по 2019 годы был членом группы специалистов по проверке объектов инвестиционных вложений по Казталовскому району. Он в ходе проверки объектов по паспорту №4 «создание инфраструктуры обводнения пастбищ и обеспечения водой животноводческих хозяйств» в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы», в некоторых крестьянских хозяйствах производил замеры глубины колодца, опуская в скважину веревку с грузом, а затем длину погрузившейся в колодец веревки он перемерял с помощью рулетки и таким образом устанавливал фактическую глубину колодцев, - рассказали в антикоррупционной службе ЗКО. Установив несоответствие глубины колодца, чиновник получал взятки и в актах указывал о соответствии колодцев получению субсидий. В то же время не во всех крестьянских хозяйствах Гизатуллин производил замер глубины, а ограничивался только внешним осмотром и проверкой наличия воды. 30 марта приговором суда Казталовского района ЗКО Гизатуллин осужден к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.