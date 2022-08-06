- Законный представитель потерпевшей просила отменить приговор, дело направить на дополнительное расследование. Осуждённая также в своей жалобе просила о пересмотре дела. Адвокат осуждённой просила переквалифицировать действия на статью 104 УК – причинение смерти по неосторожности, - говорится в постановлении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В середине июня мать погибшей малолетней девочки судили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Четвёртого января этого года жительница Актау ударила дочь и силой оттолкнула её от себя, от чего ребёнок ударился животом об угол стола. У малышки образовалась гематома. Спустя четыре дня, в два часа ночи мать нанесла дочери удар кулаком в живот. Оставив девочку дома, она ушла. Через два с половиной часа малышка скончалась от полученных травм. Тогда прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет. Суд признал женщину виновной и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Накануне стало известно, дело рассмотрели апелляционной инстанции.Судебная коллегия решила оставить приговор без изменения.