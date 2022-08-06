В разрезе по районам: Акжайыкский район: на 3 проекта выделено – 650,9 млн тенге, планируется отремонтировать 2,7 км. Район Байтерек: на 15 проектов выделено - 4 631,9 млн тенге, планируется отремонтировать 68 км. Бурлинский район: на 2 проекта выделено – 160,2 млн тенге, планируется отремонтировать 3,4 км. Бокейординский район: на 2 проекта выделено - 643,3 млн тенге, планируется отремонтировать 11,8 км. Жангалинский район: на 2 проекта выделено – 565,9 млн тенге, планируется отремонтировать 8,5 км. Жанибекский район: на 3 проекта выделено – 1 244 млн тенге, планируется отремонтировать 14,7 км. Казталовский район: на 6 проектов выделено – 1 409,5 млн тенге, планируется отремонтировать 27,4 км. Таскалинский район: на 4 проекта выделено – 833,4 млн тенге, планируется отремонтировать 18,8 км. Теректинский район: на 6 проектов выделено – 1 184,2 млн тенге, планируется отремонтировать 12,5 км. Шынгырлауский район: на 3 проекта выделено – 1 618,4 млн тенге, планируется отремонтировать 25,5 км.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Общая протяженность автомобильных дорог по области составляет 6 176 километров, в том числе республиканского значения – 1 414 километров, местного значения – 4 762 километра. Из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 1 857 километров. По информации руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Айдара Менеева, в этом году на развитие местных дорог в целом выделено 26,7 миллиардов тенге, в том числе из республиканского бюджета выделено 23,8 миллиарда тенге, из местного - 2,5 миллиарда тенге. На выделенные средства планируется отремонтировать 360 км местных дорог, охватывающих 94 населенных пункта.К слову, рост объемов финансирования в 2-3 раза больше, чем в предыдущие годы. По итогам шести месяцев этого года начаты работы по 55 проектам из запланированных 60, где отремонтировано 100 километров дорог, по остальным пяти проектам продолжаются конкурсные процедуры. – Кроме этого разрабатывается проектно-сметная документация на перспективные проекты капитального ремонта 93-143 километров автодороги Барбастау - Акжайык - Индер, реконструкции 267-337 километров автодороги Чапаево - Жангала - Сайхин, капитального ремонта 6-170 километров трассы Алгай-Жалпактал-Жулдыз-Карасу. Хочется отметить, что качества работ и материалов реализуемых проектов тщательно проверяются независимой государственной лабораторией национального центра качества дорожных активов, на что из местного бюджета выделено 119 миллионов тенге, - добавил Айдар Менеев. При реализации всех вышеуказанных проектов, доля автодорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии до конца повысится с 39% до 50%.