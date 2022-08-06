Необычный иск рассмотрел столичный суд, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Супруги развелись в апреле 2021 года. Тогда родители жениха подали в суд на бывшую сватью. Они требовали вернуть калым, шубу, ювелирные изделия и костюмы, подаренные во время обряда «Сырға салу» (обычай до проводов невесты и торжественной свадьбы).
- В удовлетворении иска отказано. Суд пришёл к выводу, что денежная сумма в качестве калыма за невесту и вещи переданы в дар, и оснований для истребования их у ответчика не имеется. Кроме того, данные вещи получил в дар не только ответчик, но и другие лица со стороны невесты, - рассказали в пресс-службе суда.
В решением суда родители разведённого мужчины не согласились и подали апелляцию. Но и там с их доводами не согласились. Законом не предусмотрена процедура возвращения подарков. К слову, это не первый случай в практике казахстанских судов. Ранее житель Мангистау после развода через суд потребовал у бывшей жены и её родителей вернуть калым: 800 тысяч тенге, золотые украшения с бриллиантами и два ковра.