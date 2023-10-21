Антикоррупционная служба для исполнения поручения Главы государства по поиску и возврату незаконно выведенных активов, задержала экс-министр юстиции по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он пролоббировал интересы аффилированной компании и заключал ежегодные контракты на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству.

– Работа по возврату активов продолжается. Согласно статье 201 УПК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, - сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом борцы с коррупцией подчеркнули, что каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.