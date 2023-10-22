17 октября частный фонд Asar-Oral провёл встречу со студентами Уральского Высшего гуманитарно-экономического колледжа.

Юрист и представитель РОО «Әділдік Жолы» Бауыржан Ахметжан озвучил студентам статистику по коррупционным преступлениям в ЗКО и стране. Он отметил, что борьба с коррупцией является серьёзной темой. Молодёжи необходимо выработать в себе «нулевую терпимость» к этому виду преступления. А также важно знать свои права и обязанности, создавая атмосферу честности и добропорядочности.

Бауржан Ахметжан отметил роль мониторинга и участия в этом процессе общественников и рассказал о деятельности РОО «Әділдік жолы».