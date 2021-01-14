Как сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области, утром 14 января в Авиагородке произошел взрыв. Как оказалось, взорвалась автомашина, заправленная газом. – Пожар, возникший из-за взрыва машины, распространился на другие строения. На месте работали 21 пожарный и пять единиц техники, - сообщили в ДЧС Актюбинской области. 49-летний мужчина с ожогами был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи, он находится в реанимации. У пострадавшего ожоги головы, лица, шеи, рук, бедер и голеней, ожоги дыхательных путей. Причина взрыва устанавливается.