В отделе физической культуры и спорта г. Уральск рассказали, что за медали борются сборные из Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей страны. 13 января определились чемпионы и призёры в командном зачёте. - Мужская сборная команда ЗКО завоевали золотую медаль и стали чемпионами, в составе команды - Айдос и Дастан Кенжигуловы, Санжар Жубанов, Дамир Мэлсов, Болат Ниеткалиев (тренеры Сарвар Назарова, Владислав Кузьмин). В финале сборная команда нашей области обыграла карагандинцев со счетом 3:0, у которых в итоге серебряные медали. Бронзовые медали завоевали команды из Шымкента и Восточно-Казахстанской области. Среди женских команд чемпионами стали команды из Караганды, ЗКО; на втором местеГулчехра Хусейнова, Алсу Сапарова, Гаухар Алмагамбетова, Аружан Бекиш, Аружан Ильяс, тренеры - Сарвар Назарова и Владислав Кузьмин, - сообщили в отделе спорта. По словам Дастана Кенжигулова, их команда осознанно третий год играет на чемпионате Казахстана и по рейтингу они стояли первыми, однако два раза проигрывали первые матчи. - В этот раз мы были настроены на победу, тренировались отлично, физическая форма была отличная, зал прочувствовали, все было в норме, дальше все зависело от нас, и в психологическом плане. Обыграли все команды почти со счетом 3:0. Единственное, за выход в финал выиграли у сборной ВКО со счетом 3:1. Обыграв ВКО, мы вошли в финал, дальше нас ждала Караганда, хозяева соревнований. Мы выиграли у Караганды - 3:0. Ощущения прекрасные, мы долго шли к этой первой громкой победе, у нас это получилось, мы не должны расслабляться, у нас все впереди, нас ждут личные, парные и смешанные соревнования, - говорит Дастан Кенжигулов. Отметим, спортсмены Западно-Казахстанской области братья Айдос и Дастан Кенжигуловы члены сборной команды Казахстана по настольному теннису. Айдос в составе сборной РК с 2019 года, Дастан вступил в сентябре 2020 года. Чемпионат Казахстана продолжается поединками в личном, парном и смешанных разрядах. Соревнования с учётом непростой эпидемиологической ситуации проходят без зрителей.