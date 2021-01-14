Сегодня, 14 января, прошел ровно год, как в селе Янайкино произошло жестокое убийство семьи бизнесмена, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Ровно год назад в селе Янайкино района Байтерек произошло жуткое убийство. В тот день загорелся частный дом. Прибывшие на место пожарные обнаружили на месте пожара тела трех человек
с ножевыми ранениями. Погибшими оказались 67-летний Александр и его 66-летняя супруга Валентина Запрометова и их 44-летний сын Сергей.
Тогда сельчане были в шоке от произошедшего, они боялись выходить на улицу.
Спустя год в поселке мало что изменилось, люди по-прежнему боятся за свои жизни. Стражам порядка до сих пор не удалось раскрыть преступление и задержать подозреваемых в совершении тяжкого тройного убийства, что касается подробностей, то в полиции ссылаются на статью 201 УПК РК о неразглашении информации в интересах следствия.
- Ход и результаты расследования находятся на постоянном контроле у руководства департамента полиции ЗКО и министерства внутренних дел, - заверили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
Корреспонденты "МГ" накануне годовщины смерти семьи Запрометовых побывали в Янайкино и поговорили с местными жителями.
День выдался морозный, на улице шел снег, поселок был будто мертвый, только изредка на белом горизонте появлялись силуэты сельчан. По пустым улицам бегали лишь своры бродячих собак.
Местные жители не охотно разговаривали с журналистами. Как только поднималась тема прошлогоднего убийства, многие отказывались от комментариев, другие же вовсе разворачивались и уходили, обрывая разговор. Складывалось ощущение, что люди до сих пор напуганы произошедшим.
Сельчанка Агиля Султангалиева рассказала, что после убийства, как только они видят в поселке незнакомых людей или автомобиль, сразу обзванивают соседей и предупреждают их об этом.
Местная жительница Орынша Умбеталиева говорит, что в селе по сей день жутко.
- Бывало, на улице людей не встретишь, - сказала женщина.
Пенсионерка Флюрия Третьяк отметила, что она и вовсе из дома никуда не выходит, но полицейские все же взяли у нее отпечатки пальцев.
- А что у меня их брать, если я дома сижу постоянно, - говорит Флюрия Третьяк.
Еще одна сельчанка Татьяна Петрова рассказала, что они переехали в поселок почти 1,5 года назад и она не понимает, как такое могло произойти.
- Посёлок нам очень нравится, и люди добрые, и природа красивая. Сами до сих пор в шоке, - делится воспоминаниями Татьяна Петрова.
Несмотря на то, что прошел год со дня убийства, сельчане по-прежнему обсуждают между собой тот трагический день и вспоминают семью погибших только добрым словом.
- Ой, жаль что не нашли до сих пор, кто это совершил. Валя - хорошая женщина была, доброй души человек, отзывчивая, простодушная, с ней было легко во всем, за что ее так? Муж ее Александр был более скрытным, но не конфликтным. Сын тоже долгое время жил тут, женился на девушке из Уральска, а потом переехал в Россию, - рассказала сельчанка Елена Дусумова.
Люди рассказывают, что дом, в котором жила семья Запрометовых, сейчас пустует, жить там некому, единственная дочь, сноха и внуки живут в России.
- После похорон родственники распродали все, что было в магазине, закрыли дом и уехали, - отмечают сельчане. - Все равно еще до сих пор страшно, как стемнеет, запираемся все и сидим дома.
Аким Янайкинского сельского округа Ауган Алмурзин пояснил, что родственники погибших сейчас вступают в наследство на дом, магазин и технику, а дальше ими будет принято решение, продавать все или оставлять.
По его словам, для безопасности населения после трагедии они ежедневно проводят рейды, ездят с участковым по поселку до полуночи.
- Если жители замечают незнакомые машины, то они звонят мне, а мы с участковым проверяем, что за автомобиль и к кому приехал. Также по всему поселку устанавливаем светодиодные лампы, будет освещен каждый переулок. К сожалению, камеры пока не установили, на это необходимы немалые средства. После происшествия, наверное, около трех месяцев тут велись следственные действия, отпечатки пальцев были взяты абсолютно у всех сельчан, но, насколько мне известно, подозреваемых в тройном убийстве не нашли, - отметил он.
К слову,на сегодняшний день в селе Янайкино проживают 1 100 человек.
По информации полицейских, после громкого убийства в Янайкино по сравнению с прошлым годом в сократилось количество преступлений.
- С 14 января прошлого года по 14 января этого года в Янайкино произошло 3 преступления: это убийство семьи Запрометовых, кража и скотокрадство. Из перечисленного была раскрыта только кража, - отметили в пресс-службе ведомства ДП ЗКО.
Напомним, перед смертью Валентина Запрометова успела позвонить соседке и сообщить, что на них совершено нападение.
Однако подозреваемых
в тройном убийстве задержать не удалось. 17 января 2020 года друзья, родственники, близкие и просто знакомые семьи Запромётовых пришли проводить
их в последний путь. Семья была похоронена в России. Позже стало известно, что из дома семьи бизнесмена было похищено
оружие.
Дом семьи Запрометовых
Дом семьи Запрометовых
Дом семьи Запрометовых
Орынша Умбеталива
Магазин семьи Запрометовых
Магазин семьи Запрометовых
Флюрия Третьяк
Агиля Султангалиева
Ауган Алмурзин
Установка освещения в селе Янайкино
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Шамиль СУЛТАНОВ
Кристина КОБИНА
Фото Медета МЕДРЕСОВА