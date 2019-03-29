Иллюстративное фото из архива "МГ" Охранник центра позвонил в полицию, как только нецензурная перепалка покупательниц 23 лет и 21 года начала перерастать чуть ли не в драку. Прибывшие полицейские выяснили, что девушки не поделили зеркало в обувном магазине. Покупательниц удалось разнять лишь в отделении полиции. Управляющая магазином по факту оскорбления (одна из покупательниц обозвала неприличным словом и её - прим. автора) написала заявление в полицию. Девушка уже привлечена к административной ответственности по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Также обеим скандалисткам грозит наказание по статье 667 КоАП РК "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.