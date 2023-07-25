По данным «Казгидромета», 26 июля на западе ЗКО ожидается высокая пожарная опасность.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +30..+31 градусов, ночью похолодает до +17..+19 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +33..+35 градусов, ночью +18..+20 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +30..+32 градусов. Ночью похолодает до +17..+19 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау — дождь. Днём столбики термометра покажут +33..+35 градусов, ночью опустятся до +22..+24 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +36..+38 градусов, ночью похолодает до +22..+24 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.