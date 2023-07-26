Соответствующий закон приняли депутаты государственной Думы. С первого января 2024 года призывать на военную службу будут граждан в возрасте от 18 до 30 лет. При рассмотрении в первом чтении проект предусматривал границы призывного возраста с 21 года до 30 лет. Но как пояснял председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, от повышения нижней границы до 21 года депутаты решили отказаться, поскольку «очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет». Граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, остаются в запасе и не подпадут под призыв в 2024 году, уточнили депутаты. Помимо этого, поправки предусматривают штраф до 30 тысяч рублей (более 148 тысяч тенге — прим. автора) за неявку в военкомат по повестке. Военнообязанным, получивших повестку (в том числе электронную), запретят выезд из России.