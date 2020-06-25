Как сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области, в городе наблюдается ажиотаж, люди скупают в аптеках лекарства. По словам директора сети аптечных маркетов «Семейное» Руслана Сарсенова, население верит фейковым новостям, что с целью профилактики можно пропить курс тех или иных препаратов и якобы это обезопасит от заражения или минимизирует последствия болезни. - Ажиотаж начался примерно неделю назад. Например, раньше парацетамол в день отпускали до 50 штук, сейчас уходит до 1000 штук в сутки. Люди скупают лекарства, закупаются впрок, и далеко не всегда, когда болеют. Они слушают родственников или друзей, или просто читают рассылки фейковые в ватсапе. Кто -то сказал, что парацетамол поможет. И все начали скупать его, это точно такая же ситуация, как раньше была с имбирем. Несмотря на то, что у человека может быть просто ангина или диарея. И мы не можем людям запретить покупать лекарства, так как приезжают из отдаленных сёл, требуют продать им. Мы стараемся заказывать жаропонижающие в ещё большем количестве, чем раньше. Все оптовые компании подстраиваются под нас, через неделю, я думаю, вопрос с дефицитом лекарств решится, - Руслан Сарсенов. В управлении здравоохранение области отмечают, что больницы и поликлиники региона обеспечены всеми необходимыми препаратами в полном объеме и предупреждает, что если лечение не будет согласовано с врачами, то оно будет либо бесполезное, либо опасное для здоровья.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.