Карлыгаш Нигметова с легкостью может удержать на груди четыре железных советских утюга общим весом в шесть килограммов в течение 40 минут. По словам женщины, после того как она родила старшую дочь она почувствовала покалывание в руках. – Все началось 26 лет назад, когда на свет появилась старшая дочь. Врачи тогда поставили мне диагноз - остеохондроз шейного и поясничного позвонков. Я им не поверила и обратилась к целителям, которые посоветовали развивать мне биомагнитизм. Каждый человек обладает жизненной силой, биоэнергией, которая нам необходима, чтобы жить и трудиться. Ведь возможности человеческого организма неисчерпаемы. Но, к сожалению, не каждый человек это понимает. Осознав, что я обладаю этим даром, стала работать над собой и поняла, что могу быть полезной людям. Я получила достойное признание министерства здравоохранения РК и государственную лицензию, не имею медицинского образования, - рассказывает женщина. Карлыгаш Нигметова - биоэнерготерапевт, её имя внесено в Казахстанскую книгу рекордов за способность притягивать металлические предметы. Сейчас женщина способна удержать на своем теле до десяти килограммов металлических предметов. Теперь обладательница необычных способностей намерена подать заявку в сборник мировых рекордов - в книгу рекордов Гиннеса. Карлыгаш Нигметова ведет обычный образ жизни, занимается спортом, лечит людей, она - мать двух дочерей и бабушка трех внуков. – Я очень рада встрече с вами и благодаря вашей поддержке смогу осуществить свою давнюю мечту - попасть в книгу рекордов Гиннеса. Этим я хочу доказать, что человеческим возможностям нет предела, мы можем управлять своей энергией, передавать её другим людям, - заявила женщина.