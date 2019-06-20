ДТП произошло сегодня, 20 июня, в 15.15 на пересечении улиц Даумова и Сарайшык, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На перекрестке столкнулись два автомобили марки "Ауди" и "Тойота". Водителя и пассажира автомобиля "Ауди" забрала карета скорой помощи. В автомобиле "Тойота" находился только водитель, который рассказал подробности аварии. - Я ехал со стороны магазина "Сандыктар" в сторону городского парка. Так как перед светофором на перекресте улиц Даумова и Сарайшык  есть "лежачий полицейский", я двигался на очень маленькой скорости. Проехал его, потом смотрю, мигающий зеленый сигнал светофора, думаю, успеваю еще, и поехал дальше. И тут я не понял, как все это произошло, вылетела "Ауди", которая ехала по встречной полосе движения и как раз с ул. Даумова поворачивала на Сарайшык. Я не знаю, откуда она взялась, я ее не заметил даже. Она оказалась прямо передо мной, деваться было некуда, ударил ее в бок. У меня даже тормозного пути нету, да того она быстро появилась передо мной. После удара "Ауди"  перевернулась на крышу, - рассказал  водитель автомобиля "Тойоты" Руслан. В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что в результате ДТП пострадали двое мужчин 52 и 46 лет. - Они были доставлены в городскую многопрофильную больницу, - пояснили в облздраве. На месте ДТП работают сотрудники полиции. Остальные подробности выясняются.

Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА