Дочь Светланы Тихоновой, 10-дневную Кристину, уже поместили в больницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Старший инспектор отделения ювенальной полиции УП города Уральск Мадина Куспанова рассказала, что дочь Светланы Тихоновой 19 июня сотрудниками отдела опеки была доставлена в детскую многопрофильную больницу. - Ее полностью обследовали, девочка получит необходимое лечение, после ее поместят в дом ребенка "Мейірім". Светлану Тихонову определят в дом мамы, так как ей совсем негде жить. Вообще она работала ранее в поселке Придорожный в одном из КХ поваром. Она планировала уехать туда, - пояснила Мадина Куспанова. В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что с ребенком все хорошо. - Вес хороший. Травм нет. Температура в норме, - пояснили в облздраве. Напомним, в сеть попало фото, на котором запечатлено, как мама с новорожденным ребенком сидит в компании мужчин, когда те распивают спиртные напитки. Также под фото в комментариях в социальной сети неравнодушные жители города требуют, чтобы правоохранительные органы забрали ребенка у матери, так как, по их словам, жизнь малышки в опасности. Они утверждают, что женщина держит ребенка весь день на улице, и тот уже получил сильные солнечные ожоги.