Предприниматель оштрафован почти на 38 тысяч тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Это произошло накануне мартовских праздников, когда примерно в 2 часа ночи индивидуальный предприниматель, являясь собственником ресторана, допустил несовершеннолетнюю атыраучанку в своё заведение. Причем, без сопровождения родителей, в ночное время, тем самым совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.132 КоАП РК "Допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время". - Постановлением специализированного межрайонного суда владелец ресторана признан виновным, - отметили в пресс-службе облсуда. Теперь ресторатор должен заплатить штраф в размере 15 месячных расчетных показателей (37 875 тенге). Лина ОЙЛОВА