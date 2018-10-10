Кому показано УЗИ молочной железы? Как пояснила врач, ультразвуковая диагностика необходимая профилактика, особенно в зрелом возрасте. - Исследование молочных желез рекомендуется проходить всем женщинам старше 35 лет один раз в 2 года, а женщинам после 50 лет два раза в год, даже если у вас нет каких-либо предпосылок к заболеванию молочных желез, - говорит Ольга ХЛОПОВСКАЯ. – Также ультразвуковая диагностика может быть назначена врачом-маммологом для уточнения характера изменений молочной железы при некоторых заболеваниях, например, мастопатия и так далее. Для чего проводится УЗИ молочных желез? - Благодаря такому виду диагностики можно выявить различные изменения, которые могут долгое время протекать совершенно бессимптомно в тканях молочных желез, - говорит врач. – Также при пальпации врачом маммологом или самопальпации могут быть выявлены образования, которые подлежат дальнейшему изучению. Так как структура молочных желез подвержена изменениям, связанным с гормональным фоном, меняющимся в течение менструального цикла, желательно проходить исследования, учитывая менструальный цикл. Лучшее время для диагностики молочных желез - это первая половина менструального цикла, то есть с 5 по 8-9 день. Что можно выявить ультразвуковой диагностикой? - Вся процедура УЗИ молочной железы занимает не более 10-15 минут, - объясняет Ольга ХЛОПОВСКАЯ. - При этом за такое короткое время могут быть выявлены такие патологии, как - мастопатия - это доброкачественное заболевание молочной железы, которое развивается на фоне гормональных расстройств имеющих место в организме женщины. Симптомами этого заболевания являются: боли в молочной железе, усиливающиеся перед началом менструации, возможны прозрачные выделения из сосков, а также прощупываются уплотнения в тканях молочных желез при пальпации. Также можно выявить мастит – воспалительное заболевание, которое, как правило, встречается у кормящих матерей на фоне застоя молока. Основными симптомами являются: покраснение и припухлость кожи над очагом воспаления, выраженные боли в молочной железе, повышение температуры тела. Киста молочной железы - это полость заполненная жидкостью, которая, как правило, развивается при нарушениях гормонального фона. Симптомы у этого заболевания появляются только тогда, когда киста достигает уже больших размеров. У женщины возникает чувство тянущей боли, жжения, распирания в молочной железе, и злокачественная опухоль. На УЗИ проявляется в виде уплотнения, которое не имеет четких границ. Основными симптомами рака являются: уплотнения в ткани молочной железы при ощупывании, изменение внешних контуров молочной железы, то есть возникает асимметрия по сравнению со здоровой молочной железой. По словам врача, это только основные заболевания, которые возможно выявить на ультразвуковом исследовании. - Если вы беспокоитесь о своем здоровье и хотите долгие годы жить без походов в поликлинику, то возьмите себе за правило вовремя проходить профилактический осмотр и исследования, - заключила Ольга ХЛОПОВСКАЯ.