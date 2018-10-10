Скриншот с видео В сети распространилось видео, на котором группа рабочих компании "ССС" в спецодежде и в касках высказывали возмущение в адрес сотрудников службы безопасности. - Они не дают работать нашим сотрудникам, постоянно вмешиваются во все вопросы. Следят за всеми - кто во сколько пришел с кофе-брейка, с курилки, кто опоздал, создают конфликтные ситуации, хотя по сути дела они должны эти ситуации разрешать. Мы морально устаем от их придирок. Мы просим разобраться в этом вопросе, иначе рабочие грозят увольнением, - рассказывает на видео один из сотрудников компании. Как рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" руководитель управления государственной инспекции труда Игилик Аубакиров, по поводу жалобы на службу безопасности в данной компании была проведена проверка, после чего конфликт был разрешен. - После проверки инспекторами труда были уволены иностранные руководители службы безопасности. Разрешения на работу были аннулировали, самих руководителей выдворили за пределы Казахстана, - рассказал Игилик Аубакиров. ZskA0Ur1xaE