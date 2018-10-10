На Западе Казахстана сохранится погода без осадков.  Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит 16 градусов тепла, ночью +7. 20 градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до +7. В Актау синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем ожидается +22 градуса, ночью +11. Дождь ожидается в Актобе. Днем температура воздуха составит +12, ночью +3 градуса.