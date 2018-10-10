Подрядной компанией, которая отвечает за инфраструктуру вышеназванного микрорайона, является ТОО "Атырау Көлік". По словам жителей 18 домов, согласно договору, газ должны были подключить еще в июле текущего года. Однако ничего сделано не было. - Об этой проблеме в городском акимате знают. Подрядная компания не выполнила своих обязательств по договоренности. На данный момент, мы проводим работу совместно с АО "КазТрансГазАймак". И уже 15 октября жители 18 домов получат долгожданный газ, - сказал Нурлан Таубаев. Представители подрядной компании рассказали, что жители при строительстве домов, установливали канализационные трубы. При установке причинили вред газопроводным линиям. В итоге пришлось делать срочный ремонт газопровода. На данный момент ремонт газопроводных линий находится в процессе.