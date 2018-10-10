Сегодня заместитель акима города на встрече с жителями мкр. Самал рассказал о решении назревшего вопроса, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Подрядной компанией, которая отвечает за инфраструктуру вышеназванного микрорайона, является ТОО "Атырау Көлік". По словам жителей 18 домов, согласно договору, газ должны были подключить еще в июле текущего года. Однако ничего сделано не было. - Об этой проблеме в городском акимате знают. Подрядная компания не выполнила своих обязательств по договоренности. На данный момент, мы проводим работу совместно с АО "КазТрансГазАймак". И уже 15 октября жители 18 домов получат долгожданный газ, - сказал Нурлан Таубаев. Представители подрядной компании рассказали, что жители при строительстве домов, установливали канализационные трубы. При установке причинили вред газопроводным линиям. В итоге пришлось делать срочный ремонт газопровода. На данный момент ремонт газопроводных линий находится в процессе.