В Туркестанской области и Шымкенте популярностью пользуется онлайн-услуга по заключению браков, а в Алматы с помощью eGov чаще всего разводятся, передает Informburo.kz.

наличия у супругов общих несовершеннолетних детей;

отсутствия согласия одного из супругов на расторжение брака;

если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, своими действиями либо бездействием уклоняется от расторжения брака;

наличия имущественных и иных претензий супругов друг к другу.

Иллюстративное фото из архива "МГ" С начала 2018 года 12 775 казахстанцев воспользовались услугами eGov по расторжению и заключению браков, сообщили в Министерстве юстиции РК. Такие услуги представляют собой лишь возможность подать заявление, подписанное электронно-цифровой подписью (ЭЦП). Через месяц после подачи заявления бывшим или будущим супругам приходится встречаться в государственном органе для подписания необходимых документов. Услуга подачи заявлений на заключение и расторжение брака популярна в Туркестанской области, Шымкенте и Алматы. И если в первых двух случаях к eGov обращаются желающие вступить в брак, то в Алматы таким способом подают на развод. По информации департамента регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции, за девять месяцев 2018 года 8 198 актовых записей о заключении брака в Казахстане было зарегистрировано по заявлениям, поступившим через портал eGov. Этой услугой могут воспользоваться граждане Казахстана только при первичной регистрации брака, отмечают в ведомстве. Однако к концу 2018 года, после завершения работ по корректировке оцифрованного архива ЗАГС, подать заявление через eGov смогут граждане, вступающие в брак во второй и более раз. Поданное на портал заявление должно быть подписано ЭЦП или одноразовым паролем обоих лиц, вступающих в брак. -За регистрацию брака взимается государственная пошлина в размере 1 МРП. Оплата проводится через платёжный шлюз электронного правительства. После в личный кабинет услугополучателя направляется уведомление о приёме электронного заявления и назначении даты государственной регистрации заключения брака либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в форме электронного документа, – говорится в ответе на официальный запрос редакции informburo.kz. Уже через один рабочий день будет назначена дата регистрации заключения брака, которая проводится через месяц со дня подачи заявления. "По истечении указанного срока услугодателям необходимо лично обратиться в регистрирующий орган, который они указали в электронном заявлении, для подписания актовых записей о заключении брака и получения свидетельства о заключении брака. Государственная регистрация заключения брака по желанию вступающих в брак производится в торжественной обстановке", – пояснили в министерстве. Расторгают брак через eGov гораздо реже, чем женятся. С начала 2018 года 4 577 актовых записей было зарегистрировано по заявлениям, поступившим через портал. Услугу также можно получить в своём личном кабинете, подав копию свидетельства о браке, подписанную ЭЦП мужа и жены, отметили в Министерстве юстиции, уточнив, что подать заявление на развод в таком формате супруги могут только по взаимному согласию друг друга, и если не имеют несовершеннолетних детей. "За регистрацию расторжения брака государственная пошлина взимается в размере 2 МРП. Оплата осуществляется через платёжный шлюз электронного правительства. После назначается дата расторжения брака или предоставляется мотивированный ответ об отказе", – уточняется в ответе. Как и регистрация брака, регистрация расторжения брака проводится через месяц после подачи заявления. Если супруги не могут явиться в регистрирующий орган для государственной регистрации расторжения брака в установленный день, они могут повторно обратиться с заявлением о расторжении брака в регистрирующий орган, который снова назначит месячный срок для государственной регистрации расторжения брака, отметили в Минюсте. В ведомстве также подчеркнули: расторжение брака в судебном порядке производится в случаях: